Минфин РФ не собирается погашать царские облигации компании из США на 225 млрд долларов

Министерство финансов России не собирается погашать царские облигации, выпущенные в 1916 году для инвесторов из США. Об этом заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев, сообщает РИА Новости в пятницу, 30 января.

В июне фонд Noble Capital подал в суд округа Колумбия иск с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по займам столетней давности. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Компания также добивается, чтобы суд разрешил проводить выплаты по иску за счёт замороженных российских активов.

Согласно международному праву, долг аннулирован ещё в 1918 году ни Советский Союз, ни РФ его не признавали.