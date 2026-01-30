Спор из-за метеозондов: власти Литвы обсуждают встречу с белорусскими коллегами на нейтральной территории

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Литве обсуждают возможность встречи вице-министров с представителями Беларуси, однако конкретных договорённостей пока нет. Об этом заявил председатель комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас, его цитирует «Sputnik Литва».

Вильнюс, по словам политика, не отказывается от идеи переговоров с Минском, но считает необходимым заранее определить их содержание. Среди приоритетов Литвы Мотузас назвал отсутствие «гибридных угроз», решение ситуации с метеозондами контрабандистов и возвращение литовских грузовиков, якобы застрявших на территории Беларуси.

Возможная встреча вряд ли пройдёт в Литве или Беларуси. По мнению литовского парламентария, более реалистичным вариантом выглядит нейтральная площадка — например, в рамках международного форума или конференции в третьей стране, где республики участвуют официально.

«Если бы нам удалось объявить о том, что мы помогли перевозчикам, это стало бы определенным дипломатическим достижением. Думаю, никто бы не осудил встречу нашего вице-министра с вице-министром Беларуси, если бы она помогла решить некоторые болезненные или вызывающие у нас озабоченность вопросы», — заключил Ремигиюс Мотузас.