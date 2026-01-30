Лукашенко призвал «не париться» из-за возможной замены человека искусственным интеллектом

ВКонтакте

Александр Лукашенко не видит причин для тревоги из-за развития искусственного интеллекта и разговоров о том, что он может заменить человека. Слова белорусского президента приводит БелТА в пятницу, 30 января.

Заявление прозвучало во время визита Лукашенко в научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар». Там лидер республики поинтересовался у гендиректора предприятия Сергея Авакова, как он оценивает перспективы искусственного интеллекта и его влияние на человека.

Глава холдинга выразил уверенность, что нейросети пока не могут полностью заменить людей. По его словам, искусственный интеллект — это прежде всего широкое понятие и система поддержки принятия решений, а не самостоятельная альтернатива человеческому мышлению.

Не надо нам париться и поститься по поводу того, что «Ах, искусственный интеллект. Завтра мы будем не нужны, всё!». Спокойно надо всё это воспринимать», — согласился президент.