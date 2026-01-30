Скажите, как его скачать? Суд запретил загружать песню «Бу-ра-ти-но» через Apple Music

ВКонтакте

Московский городской суд наложил запрет на скачивание и распространение песни «Бу-ра-ти-но» и других композиций через приложение Apple Music. Временное ограничение будет действовать на время рассмотрения иска композитора Алексея Рыбникова, который является обладателем исключительных прав на них, к компании Apple Inc. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Рыбников требует запретить распространение своих песен, так как он не предоставлял этой компании такого права. Всего в список вошли 247 композиций из разных советских фильмов. Среди них — «Вертолёт» из фильма «Шла собака по роялю»12+, «Картины» из фильма «Серафим Полубес и другие жители Земли»16+, «Романс» из фильма «Сказки, сказки, сказки Старого Арбата»0+, «Сокровища Флинта» из картины «Остров сокровищ»0+, «Лестница в небо» из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»0+.