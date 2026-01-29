Эксперт рассказал, как быстро снять стресс без лекарств

Снять стресс можно без лекарств, используя простые дыхательные техники. Об этом рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.
По словам специалиста, в моменты острой тревоги мозг можно «обмануть», используя физиологические механизмы. Когда человек дышит медленно и ритмично, в организме активируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление. Это снижает частоту сердцебиения, стабилизирует давление и помогает вернуть ощущение спокойствия.
Три техники дыхания для моментального успокоения:
- Дыхание по квадрату (самое популярное). Выполняется по принципу 4×4: на четыре счета — плавный вдох, на четыре — задержка дыхания, на четыре — медленный выдох, и снова на четыре — пауза. Несколько таких циклов помогают сфокусироваться на счете и вывести внимание из состояния паники.
- Наблюдательное дыхание. Нужно просто лечь или сесть поудобнее и полностью сконцентрироваться на процессе дыхания, не пытаясь его изменить. Следует мысленно отмечать, как прохладный воздух входит через ноздри, согревается внутри и выходит. Это действует как медитация, переключая фокус с тревожных мыслей.
- Диафрагмальное дыхание (дыхание животом). Руку кладут на живот и делают медленный вдох, стараясь «надуть» живот, как воздушный шарик. Затем плавно выдыхают. Всего 7–10 таких циклов помогают восстановить правильный дыхательный ритм, который часто сбивается при стрессе.
