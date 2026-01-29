Эксперт рассказал, как быстро снять стресс без лекарств

ВКонтакте

Снять стресс можно без лекарств, используя простые дыхательные техники. Об этом рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

По словам специалиста, в моменты острой тревоги мозг можно «обмануть», используя физиологические механизмы. Когда человек дышит медленно и ритмично, в организме активируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление. Это снижает частоту сердцебиения, стабилизирует давление и помогает вернуть ощущение спокойствия.

Три техники дыхания для моментального успокоения: