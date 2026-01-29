В ФССП объяснили, какую сумму можно защитить от списаний за долги

ВКонтакте

Граждане, имеющие задолженности, вправе уберечь от списаний сумму в размере прожиточного минимума на одном своём банковском счёте. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП РФ, пишет РИА Новости.

С 1 февраля 2022 года в России действует закон, по которому должники могут сохранить зарплату и другие поступления в пределах установленного прожиточного минимума. Как уточнили в ФССП, эта защита распространяется только на один банковский счёт. Если в регионе проживания размер прожиточного минимума для конкретной соцгруппы выше федерального показателя, применяется именно региональный стандарт.

В 2026 году в России установлен прожиточный минимум: