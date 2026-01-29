Каждый второй россиянин делает чекапы регулярно — исследование

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Более половины граждан России (52%) заботятся о своём здоровье на системной основе и регулярно проходят комплексные медицинские обследования. Об этом говорят результаты исследования СберСтрахования, опубликованные в четверг, 29 января.

География ответственности: лидируют средние города

Исследование выявило интересную географическую особенность. Наибольшая доля ответственных граждан, регулярно посещающих врачей для диспансеризации, сосредоточена не в столицах, а в крупных региональных центрах:

Махачкала — 71%;

Тольятти — 67%;

Оренбург — 66%.

Подавляющее большинство респондентов (88%) проходят необходимые обследования по программам обязательного или добровольного медицинского страхования, и только 12% делают это полностью за свой счёт.

Две стороны одной медали: мотивация и страхи пациентов

С одной стороны, большинство россиян уже осознали важность своевременной помощи и обращаются к врачу при первых симптомах недомогания (56%). Каждый пятый (20%) приходит на приём для профилактики. С другой стороны, каждый пятый (20%) всё ещё откладывает визит к специалисту, предпочитая самолечение, и обращается только в экстренных случаях.

Ключевой барьер на пути к профилактике — страх. Его испытывают 73% опрошенных. Главные причины: боязнь болезненных процедур (71%) и тревога из-за возможного серьёзного диагноза (19%). Эти опасения имеют реальные последствия: доля россиян, чьё здоровье ухудшилось из-за позднего обращения к врачу, выросла за год на 7% и достигла 16%.

«Откладывать посещение специалистов нельзя. Это особенно критично, когда речь идёт об онкологических заболеваниях, которые часто развиваются без симптомов», — подчеркнул Руслан Вестеровский, старший вице-президент Сбербанка, отметив, что в рамках современных страховых программ можно получить не только лечение, но и организационную поддержку.

Гендерные особенности и доступные решения

В ходе исследования также выявлено, что мужчины (58%) несколько чаще женщин (54%) обращаются к врачу для выяснения причин плохого самочувствия. Для решения проблемы страха и повышения доступности помощи эксперты напоминают о возможностях, которые сегодня предлагает как государство (бесплатная диспансеризация по ОМС), так и частный сектор (программы ДМС и страхования серьёзных заболеваний, покрывающие не только лечение, но и сопутствующие расходы).