Трамп утверждает, что лично обращался к Путину с просьбой на неделю прекратить огонь по Киеву — СМИ

Дональд Трамп утверждает, что лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 29 января.

«Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод... Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно», — подчеркнул Трамп во время встречи со своей администрацией.