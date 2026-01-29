В Госдуме предложили отменить штрафы за пиратское ПО иностранных компаний

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили отменить штрафы за использование зарубежного пиратского программного обеспечения. Обращение с такой инициативой направлено в правительство России. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 29 января.

Авторами предложения выступили Владимир Плякин, Амир Хамитов, Ярослав Самылин и Олег Леонов. Они предлагают освободить граждан и организации от административной ответственности за использование нелицензионного ПО тех иностранных правообладателей, которые фактически прекратили работу в России из-за санкций и «недружественных действий» своих государств.

Сейчас за использование пиратского программного обеспечения предусмотрены штрафы: для физлиц — от 1,5 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 10 до 20 тыс., для организаций — от 30 до 40 тыс. рублей.

В пояснении к инициативе депутаты отмечают, что использование пиратского ПО из «недружественных» стран стало распространённой практикой, а действующие нормы КоАП носят во многом формальный характер и не выполняют превентивной функции. По их мнению, легально приобрести или продлить лицензии на такое программное обеспечение зачастую невозможно.

Парламентарии подчёркивают, что предлагаемая мера направлена на защиту обычных пользователей и бизнеса от необоснованных штрафов, когда использование лицензионного ПО объективно недоступно.

«Отмена штрафов призвана узаконить сложившуюся практику и привести законодательство в соответствие с реалиями, устранив риск формального преследования добросовестных пользователей, вынужденных прибегать к нелицензионному ПО для обеспечения непрерывности рабочих процессов», — заключается в документе.