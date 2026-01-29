В РПЦ заявили, что матерная брань захватила российское общество

ВКонтакте

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сквернословие в стране стало массовым явлением, и призвал на законодательном уровне заняться «чистотой русской речи». Об этом пишет РИА Новости в четверг, 29 января.

«Задача избавления общественного пространства от сквернословия стоит сегодня достаточно остро. <...> Использование нецензурной брани, ещё раз хочу сказать, разрушает не только нормы литературного языка, но и нравственные устои общества.<...> Святая Русь оскверняет себя этой матерщиной. <...> Поэтому, конечно, я думаю, что законодательная защита чистоты русской речи, — это уважение к нашей культуре, истории», — заявил глава РПЦ.

По мнению патриарха, одной из мер борьбы со сквернословием может стать введение административных штрафов. Подобная практика, напомнил он, существовала в советское время.

«Брякнул что-нибудь такое — штраф. Ещё брякнул — хорошо было в советское время — 15 суток. Ни много, ни мало, но посидел и немножко «отрезвел». Я не призываю вас к тому, чтобы сажать на 15 суток, но призываю к тому, чтобы законодатели озаботились этой очень важной и, я бы сказал, в каком-то смысле судьбоносной темой», — настаивает священнослужитель.

В России ответственность за нецензурную брань уже предусмотрена, однако речь идёт только о русском языке — иностранные ругательства формально под запрет не подпадают. Закреплённого перечня матерных слов в законах нет: их трактовкой на практике занимаются полиция и прокуратура. Контроль за матом в СМИ осуществляет Роскомнадзор, а в рекламе — ФАС. За ругань в общественных местах могут назначить штраф от 500 до 1 000 рублей, в отдельных случаях привлекают по статье о мелком хулиганстве.