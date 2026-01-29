Учёные нашли экзопланету, которая очень напоминает Землю

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Астрономы из Австралии, США, Великобритании и Дании заявили о находке экзопланеты HD 137010 b, которая обращается вокруг звезды, похожей на Солнце. Расстояние до системы составляет около 146 световых лет. Об этом, ссылаясь на исследование в журнале Astrophysical Journal, пишет «Газета.Ru».

По оценкам учёных, объект выделяется редким сочетанием параметров. Его радиус превышает земной всего на 6%, а период обращения вокруг звезды близок к продолжительности года на нашей планете — 355 суток. При этом HD 137010 b проходит по диску своей звезды, что позволяет астрономам напрямую наблюдать планету.

Планету нашли при повторном анализе данных, собранных ещё в 2017 году во время расширенной миссии K2 космического телескопа «Кеплер». Исследователи считают, что вероятность нахождения HD 137010 b в обитаемой зоне — то есть в области, где вода может быть в жидкой фазе, — составляет около 50%. Однако условия на поверхности, по всей видимости, далеки от земных: температура может опускаться ниже –70°C. Это связано с особенностями излучения её звезды.