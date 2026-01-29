Во Франции решили законодательно отказаться от «супружеского долга»

ВКонтакте

Нижняя палата парламента Франции единогласно проголосовала за законопроект, который прямо указывает: вступление в брак не означает обязанности поддерживать сексуальные отношения. Об этом, ссылаясь на Agence France-Presse, пишет ТАСС.

Поводом для инициативы стала неоднозначная трактовка норм Гражданского кодекса. В нём перечислены обязанности супругов — верность, взаимная помощь, поддержка и совместная жизнь. При этом требований, связанных с интимной стороной брака, в законе нет.

Сообщается, что прежде суды республики в ряде случаев включали сексуальные отношения в понятие «совместной жизни». Это позволяло сохранять в правоприменении представление о так называемом «супружеском долге». Одна из авторов поправок, депутат Национального собрания Мари-Шарлотт Гарин, заявила, что цель закона — окончательно исключить такую интерпретацию. По её словам, согласие на близость не может считаться автоматически данным лишь потому, что люди состоят в браке.

Теперь документ направят в верхнюю палату парламента — Сенат. Авторы инициативы рассчитывают, что окончательное решение будет принято до лета.