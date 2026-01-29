Бакалавриат и магистратуру в России отменят с 1 сентября

ВКонтакте

С нового учебного года российские вузы начнут переход на обновлённую модель, которая заменит привычную систему бакалавриата и магистратуры. Об этом, ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксению Горячеву, пишет РИА Новости в четверг, 29 января.

«Вместо формулы «бакалавр — магистр» вводится: базовое высшее образование сроком от четырёх до шести лет — в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один-три года — по сути, обновлённый формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками», — пояснила парламентарий.

Горячева подчеркнула, что нововведения не затронут студентов, которые уже поступили в вузы. Они продолжат учёбу по прежним программам. Меняются и правила поступления на бюджет: если раньше выпускники специалитета не могли претендовать на бесплатные места в магистратуре, то теперь такого ограничения не будет. Аспирантура же станет отдельным уровнем профобразования, а не продолжением предыдущих.

Изменения просились давно. Рынок труда сегодня живёт в другой реальности, и с каждым годом этот разрыв ощущается всё сильнее. Выпускник учится четыре-шесть лет, а его навыки могут быть не востребованы после учебы. Работодатели же вынуждены переучивать своих сотрудников», — считает депутат.

Отдельное внимание в реформе уделят дополнительному профессиональному образованию. Как отметили в Госдуме, оно станет важной частью новой модели, но не должно подменять собой университетское обучение. Власти хотели бы найти баланс между фундаментальной подготовкой и практическими навыками, а также усилить связи с бизнесом и регионами.