Из-за аномальных морозов жителей литовской столицы готовят к возможному замерзанию труб

В Вильнюсе из-за сильных морозов жителей начали предупреждать о возможном замерзании водопроводных труб. Об этом Delfi Литва сообщает в четверг, 29 января.

Крупнейший поставщик воды в стране — компания «Вильняус ванденис» — с начала 2026 года уже направила горожанам около 400 уведомлений. Сигналы поступили от умных счётчиков, которые зафиксировали слишком низкую температуру воды во внутренних сетях жилых домов.

Представитель компании Мартинас Аугайтис пояснил, что подобные ситуации происходят каждую зиму, однако в этом году их стало заметно больше из-за продолжительных холодов. По его словам, городские сети находятся под землёй и не подвержены промерзанию. Риск в первую очередь касается внутренних труб, проложенных в неотапливаемых помещениях зданий.

«Современные технологии позволяют в режиме реального времени наблюдать за состоянием сетей и предупредить возможные сбои, поэтому мы можем заранее информировать жителей, чтобы они избежали ненужных расходов», — заключили литовские коммунальщики.