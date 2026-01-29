Павел Воля пошутил про мужественность солиста BTS и открыл в своих соцсетях портал в ад

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Комик Павел Воля оказался в центре обсуждений после шоу, на котором позволил себе шутку о внешности солиста южнокорейской группы BTS Чонгука. Высказывание быстро разошлось по соцсетям и вызвало резкую реакцию фанатов коллектива, пишет МУЗ-ТВ.

Во время выступления артист иронично прокомментировал ухоженный образ певца, сравнив его с десертом: «Им можно сырники поливать, чтоб послаще было!» Поклонники BTS восприняли шутку как оскорбление. В обсуждениях фанаты напоминали, что аккуратная внешность — часть эстетики K-pop-культуры и сценического образа артистов.

Пользователи стали проводить параллели с биографией самого Чонгука. Они указывали, что 27-летний певец прошёл обязательную военную службу в Южной Корее, тогда как сам Воля, по мнению комментаторов, избежал армии. Поклонники напоминали и о международном статусе артиста — его выступлениях в ООН и встречах с главами государств.

На фоне разгоревшегося скандала комика начали призывать публично прокомментировать ситуацию. Вскоре юморист опубликовал обращение в социальных сетях, отметив, что относится к фан-сообществу BTS с уважением.

Так любить своих артистов — мощь! Это вызывает только уважение. Всем бы такие фан-сообщества. Это действительно впечатляет», — написал Воля.

Артист подчеркнул, что считает BTS мировыми звёздами и выдающимися артистами, а также признался, что благодаря ситуации узнал о фан-культуре группы больше, чем прежде. Юморист также не исключил, что однажды окажется на концерте коллектива и будет подпевать вместе с поклонниками.