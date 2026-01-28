Власти Казахстана возмутились выводом миллиардов через республиканские банки: деньги шли из сопредельной страны

ВКонтакте

Власти Казахстана заявили о масштабном выводе средств через банковскую систему страны. Как отметил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании в Агентстве финансового мониторинга, деньги поступали из сопредельного государства. Об этом «Коммерсант» пишет в среду, 28 января.

В 2025 году одна из кредитных организаций обеспечила транзит более 7 трлн тенге — около 14 млрд долларов — из сопредельного государства в третьи страны. «С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт»,— заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил Агентству финансового мониторинга совместно с другими профильными ведомствами усилить надзор за деятельностью коммерческих банков. Особое внимание Токаев призвал уделить «незаконным и сомнительным» финансовым операциям. Масштабы мошенничества, по его оценке, выходят за пределы человеческого понимания.

Отдельно глава государства остановился на проблеме вывода капитала через «крипту». Казахстан, заявил он, оказался среди лидеров по незаконному использованию таких инструментов. По словам Токаева, в стране ликвидировали более 130 подпольных криптообменников. Их совокупный оборот превысил 62 млрд тенге — это около 124 млн долларов.