Мужа Ксении Собчак назначили главой Школы-студии МХАТ: решение вызвало жёсткий протест актёров и студентов

Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначили режиссёра Константина Богомолова. Новость быстро вышла за пределы светской хроники и спровоцировала жёсткую реакцию в профессиональном театральном сообществе, пишет StarHit.

Против назначения выступили актёры — выпускники Школы-студии разных лет, а также нынешние студенты. Они подготовили коллективное обращение к министру культуры Ольге Любимовой, в котором просят пересмотреть решение и отстранить Богомолова от руководства учебным заведением.

Сам режиссёр уже прокомментировал ситуацию. В первом интервью после назначения супруг Ксении Собчак признался, что предложение возглавить Школу-студию МХАТ стало для него полной неожиданностью. В то же время Богомолов не собирается отказываться от других постов: он остаётся худруком театра на Малой Бронной и сцены «Мельников» — бывшего театра Романа Виктюка. Драматург уверяет, что привык к высокой нагрузке и способен совмещать несколько направлений работы одновременно.

Богомолов считает, что параллельная работа в театре и в образовательной сфере может дать положительный эффект: «Это сообщающиеся сосуды». Практикующий режиссёр, по его мнению, лучше видит, с какими профессиональными пробелами выпускники театральных вузов приходят в профессию.

Отдельно режиссёр отметил значение традиций МХТ и влияние Олега Табакова. По словам драматурга, именно годы работы в Художественном театре во многом сформировали его профессиональные взгляды и привели к убеждению, что сегодня особенно важно сохранить и развивать школу «русского психологического театра».