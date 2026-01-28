Матвиенко заявила, что из-за проблем сельские работники «Почты России» могут «скоро разбежаться»

ВКонтакте

Проблемы в работе «Почты России» зашли слишком далеко, и дальше закрывать на них глаза нельзя, иначе сотрудники начнут массово увольняться. Такое мнение высказала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты, передаёт ТАСС в среду, 28 января.

Обсуждение началось с доклада первого зампреда комитета по экономической политике Ивана Абрамова. Сенатор сообщал о системных сбоях в работе почтовой службы. В ответ Валентина Матвиенко резко отреагировала, отметив, что разговоры идут годами, а реальных решений так и нет: «Сколько можно жевать эту тему».

Спикер Совфеда отдельно указала на низкие зарплаты и тяжёлые условия труда почтовых работников. По её словам, особенно остро проблема стоит в сельских отделениях и небольших городах, где кадровый дефицит уже становится критическим.

Скоро все там разбегутся... Особенно сельские отделения почты, отделения в малых городах, малых районах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать», — подчеркнула Матвиенко.

В завершение сенатор попросила вице-спикера Совфеда и секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева подключиться к решению вопроса.