500 «квадратов»: Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублёвке

Актёр Стивен Сигал выставил на продажу свой загородный дом на Рублёвке в Московской области. Об этом, ссылаясь на компанию NF Group, которая консультирует сделку, пишет ТАСС в среду, 28 января.

Речь идёт об особняке общей площадью около 500 квадратных метров, расположенном на охраняемой территории клубного посёлка «Конус». Он выполнен в единой архитектурной концепции, всего в посёлке насчитывается 22 дома. Резиденция включает двухэтажный жилой дом, гараж на два автомобиля, гостевой дом с баней и отдельную беседку с зоной барбекю. Вся недвижимость расположена на лесном участке площадью 15 соток. Стоимость объекта в компании не раскрывают. По данным СМИ, Стивен Сигал приобрёл дом на Рублёвке в 2018 году.

«Резиденция Стивена Сигала — редкий случай, когда элитная загородная недвижимость становится объектом с мировым бэкграундом. Подобные дома появляются на рынке крайне редко», — отметила директор департамента загородной недвижимости компании NF Group Татьяна Алексеева.

Стивен Сигал известен по фильмам «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить», «Сквозные ранения» и «Захват». В 2016 году актёр получил российское гражданство, а в мае 2024 года был награждён орденом Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».