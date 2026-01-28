Учёные: домашние камины могут незаметно вредить здоровью

ВКонтакте

Домашние камины и печи, которые многие считают символом уюта загородной жизни, могут незаметно вредить здоровью. К такому выводу пришли учёные из Северо-Западного университета в США. Об этом пишет Science Daily.

Исследователи отмечают, что основное внимание обычно уделяется крупным источникам загрязнения — электростанциям и промышленным предприятиям. При этом небольшие, но массовые источники, такие как печи и камины в частных домах, часто остаются без должного внимания.

«Мы много говорим о вреде дыма от лесных пожаров, но редко задумываемся о последствиях сжигания древесины для обогрева наших домов», — отметил старший автор исследования Дэниел Хортон.

Учёные проанализировали данные о сжигании древесины в жилых домах, собранные в Национальном реестре выбросов Агентства по охране окружающей среды США. В базе содержится информация, полученная из опросов жителей, а также данные о характеристиках жилья и климате регионов. Затем специалисты с помощью компьютерной модели проследили, как загрязняющие вещества распространяются в воздухе. При расчётах учитывались погодные условия, направление и сила ветра, температура, рельеф местности и состав атмосферы.

Анализ показал, что дым от печей и каминов способен заметно ухудшать качество воздуха в городах и пригородах с высокой плотностью населения, особенно при определённых погодных условиях. По словам руководителя исследования Кайана Шлипака, сжигание древесины для отопления чаще всего распространено именно в городах и пригородах. По оценкам учёных, длительное воздействие таких выбросов в зимний период может быть связано примерно с 8,6 тысячи смертей в год. При этом в расчёты не включалось влияние твёрдых частиц в другие сезоны.