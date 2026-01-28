В ВОЗ опровергли слухи о «новом COVID-19» из-за вируса Нипах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Вирус Нипах не является новым вариантом COVID-19 и давно известен науке. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комментируя сообщения о случаях заражения в Индии.

В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о двух заболевших вирусом Нипах медицинских работниках. Оба находятся в больнице города Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции лёгких. При этом, несмотря на публикации западных СМИ о якобы росте числа заражений, официальной информации о новых случаях передачи вируса власти Индии не предоставляли. В ВОЗ подчеркнули, что поводов для паники нет.

«Вирус Нипах не является новым COVID-19. Это известный зоонозный вирус, который вызывал спорадические вспышки в странах Южной и Юго-Восточной Азии на протяжении последних двух десятилетий», — сообщили в организации.

ВОЗ продолжает тесно сотрудничать с индийскими органами здравоохранения, оказывая поддержку в эпидемиологическом надзоре, оценке рисков и мерах реагирования. При этом в организации напоминают, что Нипах относится к числу наиболее опасных вирусов. Специфических лекарств и вакцины от него не существует. Заболевание вызывает лихорадку и энцефалопатию — тяжёлое поражение мозга, а уровень летальности, по данным организации, составляет от 40 до 75%.

Основными переносчиками вируса считаются летучие лисицы и летучие мыши. Чаще всего люди заражаются, употребляя фрукты, на которые попала слюна инфицированных животных. Передача возможна и через домашних животных. При этом вирус Нипах практически не распространяется по воздуху и требует прямого контакта с биологическими жидкостями заражённого человека.