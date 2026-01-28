Вице-спикер парламента Гренландии ответил на заявления Трампа о покупке острова

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Гренландия не продаётся, а любые разговоры о возможном переходе острова под контроль США недопустимы. Об этом заявил вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен, комментируя заявления Дональда Трампа. Чиновника цитирует РИА Новости в среду, 28 января.

«Я думаю, это не то, что он должен делать сегодня по поводу Гренландии, потому что Гренландия не продаётся. Ситуация сейчас очень тяжёлая для гренландцев и для датских граждан — как в Гренландии, так и в Королевстве Дании», — отметил Оттосен.

По его словам, подобные высказывания неуместны и вызывают серьёзное беспокойство у жителей острова. Давление со стороны США усиливает тревожные настроения среди населения. Многие опасаются, что остров может оказаться под внешним контролем. При этом Оттосен напомнил, что Гренландия поддерживает дружеские отношения с Соединёнными Штатами и имеет соглашение о свободной торговле, однако подобные заявления подрывают чувство безопасности.

Он также заявил, что будущее Гренландии должно определяться исключительно самими гренландцами. Любые решения, по его словам, обязаны учитывать интересы коренного населения, а не приниматься под влиянием внешних сил.