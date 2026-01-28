В Госдуме заявили, что лимит карт не должен привязываться к банку

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Лимит на количество платёжных карт у россиян не должен зависеть от конкретного банка. Если человек хочет хранить все свои карты в одном месте, у него должна быть такая возможность. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Речь идёт о законопроекте «Антифрод 2.0», который наделяет Банк России правом при необходимости устанавливать предельное количество платёжных карт, оформляемых на одного человека. Согласно документу, банки не смогут выдавать клиенту более пяти карт в одной кредитной организации, а общее число карт на одного россиянина не должно превышать 20 — если иной лимит не определит совет директоров ЦБ.

Аксаков считает такой подход избыточным. По его словам, ограничивать число карт в одном банке нецелесообразно.

«Мне кажется разумным предложение не ограничивать пятью картами в одном банке. Никаких ограничений не должно быть: хочет человек держать все свои карты в одном банке — на здоровье, пусть будет», — отметил депутат.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение по лимитам на платёжные карты в Госдуме пока не принято, обсуждение инициативы продолжается.