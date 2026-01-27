Мир приблизился к ядерной катастрофе на 4 секунды: «Часы Судного дня» перевели вперёд

ВКонтакте

До потенциальной «точки ядерного апокалипсиса» осталось всего 85 секунд. Это рекордный показатель за все годы, что Совет по науке и безопасности Бюллетеня учёных-атомщиков переводит стрелки символических «Часов Судного дня».

Если в 2025 году мир приблизился к концу света на 1 секунду, то теперь сразу на 4.

Стрелки на «Часах Судного дня», впервые установили в 1947 году. Тогда до «ядерной полуночи» оставалось семь минут. Затем их подкручивали в зависимости от политической ситуации в мире. Максимально мирным считается 1991 год, когда до атомной войны оставалось 17 минут. С 2015 года часы сверяют ежегодно, за это время они приблизились к концу света на полторы минуты.