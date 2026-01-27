«Руки-базуки» может лишиться конечностей: российский треш-блогер рассказал о последствиях инъекций вазелина

ВКонтакте

Треш-блогеру Кириллу Терёшину, более известному как «Руки-базуки», может грозить ампутация конечностей. Об этом он рассказал, говоря о последствиях многолетних экспериментов над собственным телом, пишет «Стархит».

По словам 29-летнего Терёшина, ещё в 2017 году, когда ему было около 20-ти, он начал вводить в руки различные вещества — от растительного масла до вазелина. Целью было найти субстанцию, которая «останется в организме навсегда и не будет рассасываться», чтобы не приходилось делать повторные инъекции. Как утверждает блогер, именно это решение и стало фатальной ошибкой. Одно из введённых масел спровоцировало воспалительные процессы, которые продолжаются до сих пор.

Сейчас Кирилл страдает от постоянных воспалений, при этом удалить вазелин, по его утверждению, невозможно — вещество слишком глубоко проникло в ткани. Терёшин надеется, что участие в одном из проектов телеканала «Пятница!» поможет ему справиться с тяжёлыми последствиями.

Эксперименты блогера не ограничивались руками. Ранее он перенёс операцию на ногах — в икры были установлены силиконовые импланты. В 2023 году Терёшин решился и на кардинальные изменения внешности: при помощи филлеров увеличил губы, подбородок и скулы. Однако осенью прошлого года он сообщил, что решил отказаться от дальнейших инъекций.