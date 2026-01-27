Исследование: соцсети и видеоигры не оказывают серьёзного влияния на психику подростков

ВКонтакте

Социальные сети и видеоигры вряд ли наносят существенный вред психическому здоровью подростков. К такому выводу пришли учёные из Великобритании и Норвегии, проанализировав данные масштабного исследования. Об этом пишет PsyPost.

Специалисты изучили образ жизни и уровень благополучия более чем 25 тысяч подростков из графства Большой Манчестер. Школьники регулярно участвовали в опросах, а их ответы анализировали в течение трёх лет. В начале исследования участники учились в восьмом классе, а к его завершению — в десятом.

Учёные сравнивали психическое состояние подростков, увлечённых видеоиграми и социальными сетями, с самочувствием их сверстников. Также оценивалось, ухудшалось ли психологическое благополучие конкретных школьников после увеличения времени, проведённого за компьютером. В результате исследователи не обнаружили устойчивой связи между активным использованием цифровых технологий и повышенным риском развития тревожности, депрессии или других психических проблем.

Авторы подчёркивают, что их выводы не означают полной безопасности цифровой среды. Исследование охватывало годовые тенденции, поэтому краткосрочное негативное влияние соцсетей и видеоигр полностью исключать нельзя. Кроме того, остаются актуальными риски, связанные с кибербуллингом, нарушением сна и доступом к вредоносному контенту.

По мнению учёных, в обществе распространено ошибочное представление о том, что именно игры и соцсети становятся причиной тревожных и депрессивных состояний у подростков. Исследователи отмечают: если эмоционально нестабильные подростки чаще проводят время в цифровой среде, это не обязательно означает, что она стала источником их проблем.