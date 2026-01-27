ВКонтакте

Казань может стать местом проведения первых зимних Игр стран СНГ. Об этом, ссылаясь на министра спорта Татарстана Владимира Леонова, пишет ТАСС во вторник, 27 января.

«В рамках возвращения на международную арену обсуждаем несколько проектов. До Нового года мы большой делегацией были в Минспорте, общались с министром. Три проекта мы сейчас смотрим. Один из них уже в календаре — чемпионат Европы по водным видам спорта 2028 года. Мы обсуждаем также юношеские Игры стран ОИС, тоже большой проект. Обсуждаем, как такую инновацию, первые зимние Игры стран СНГ. Также сегодня есть запрос на проведение в Казани в 2028 году Игр кочевников, которые в этом году пройдут в Киргизии», — отметил чиновник.