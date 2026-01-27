Шпаргалки больше не в моде: российские студенты всё чаще используют ИИ на экзаменах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Шпаргалки-«гармошки» и другие классические способы списывания уходят в прошлое. Как выяснили учёные петербургского филиала НИУ ВШЭ, современные студенты в России всё чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта. Об этом пишет Naked Science.

Исследователи опросили более 500 студентов вузов Санкт-Петербурга, Казани, Йошкар-Олы, Уфы, Тюмени и других городов. Участникам предложили рассказать, какими способами они «подстраховываются» на экзаменах и при подготовке ответов. Как отметил доцент департамента экономики и соавтор исследования Иван Розмаинский, тема списывания и использования нейросетей интересна ему не только как учёному, но и как практикующему преподавателю.

Результаты опроса показали, что традиционные шпаргалки используют лишь 3,4% студентов. При этом 89% признались, что обращаются к нейросетям во время подготовки к экзаменам. Никогда не пользовались помощью искусственного интеллекта только 11% опрошенных. Активнее всего ИИ используют третьекурсники — таких оказалось 91%. Чаще других к подсказкам нейросетей прибегают троечники и хорошисты — 88% и 89% соответственно.

По словам Розмаинского, резкий рост использования искусственного интеллекта стал главным трендом последних лет. При этом учёный предупреждает о возможных рисках: снижении когнитивных способностей, ухудшении навыков критического мышления, поверхностном усвоении материала и получении недостоверной информации. Отличники, как отмечает эксперт, нередко используют технологии ради высоких оценок любой ценой, тогда как двоечники просто не считают учёбу приоритетом.

Авторы исследования считают, что противостоять новым формам списывания можно за счёт внедрения систем проверки на плагиат, а также проведения воркшопов и занятий по академической этике.