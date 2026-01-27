Депутаты Госдумы предложили пересмотреть порядок индексации пенсий

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесут на рассмотрение парламента законопроект о переходе от ежегодной к ежеквартальной индексации пенсий. Об этом пишет РИА Новости во вторник, 27 января.

Предлагается при этом сохранить принцип повышения выплат с учётом фактической инфляции. Как говорится в пояснительной записке, предлагается отказаться от ежегодной индексации и перейти к ежеквартальной. Коэффициент повышения, по замыслу авторов, должно определять правительство РФ на основе официальных инфляционных показателей.

«Принятие законопроекта будет способствовать повышению социальной защиты граждан старшего поколения и иных получателей пенсий, укреплению доверия граждан к пенсионной системе за счёт понятного и регулярного механизма поддержания покупательной способности пенсионных выплат», — отметил автор законопроекта Сергей Миронов.