Песков назвал ненависть к России со стороны Польши ошибкой

Ненависть к России со стороны властей Польши и Прибалтики — большая ошибка. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, пишет РИА Новости во вторник, 27 января.

«Все, кто приходит там к власти, начинают просто люто ненавидеть Россию и русских. И ошибка ли это? Ошибка. Большая ошибка. Потому что из русской культуры, из взаимодействия с Россией эти страны могли бы почерпнуть очень многое для себя», — сказал Песков, добавив, то Варшава и Прибалтика постоянно «боятся Россию и демонизируют её».