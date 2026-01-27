08:47

Работать без перекуров: российские компании перестают брать сотрудников с вредной привычкой

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В России увеличивается число компаний, отказывающихся брать на работу курящих сотрудников. Об этом пишут «Известия» во вторник, 27 января.

По данным Минздрава, курят 18,6% россиян старше 15 лет. В некоторых сферах, таких как услуги и строительство, эта цифра достигает 25–30%.

При этом руководство компаний, по словам представителя кадрового агентства Владислава Быханова, не столько заботит вопрос здоровья сотрудников, сколько трудовая дисциплина и микроклимат в коллективе. Регулярные перекуры съедают рабочее время, становятся местом для неформального общения, так что у некурящих сотрудников может возникать ощущение несправедливости, что повышает внутреннее напряжение.

Поэтому в офисах предпочитают либо закрывать курилки, либо отказывают курящим специалистам.

Многие курильщики, особенно со стажем, сталкиваются с серьёзными трудностями при отказе от привычки: никотиновая зависимость сочетается с психологической «ломкой» и невозможностью справляться со стрессом без сигарет.

