Работать без перекуров: российские компании перестают брать сотрудников с вредной привычкой

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России увеличивается число компаний, отказывающихся брать на работу курящих сотрудников. Об этом пишут «Известия» во вторник, 27 января.

По данным Минздрава, курят 18,6% россиян старше 15 лет. В некоторых сферах, таких как услуги и строительство, эта цифра достигает 25–30%.

При этом руководство компаний, по словам представителя кадрового агентства Владислава Быханова, не столько заботит вопрос здоровья сотрудников, сколько трудовая дисциплина и микроклимат в коллективе. Регулярные перекуры съедают рабочее время, становятся местом для неформального общения, так что у некурящих сотрудников может возникать ощущение несправедливости, что повышает внутреннее напряжение.

Поэтому в офисах предпочитают либо закрывать курилки, либо отказывают курящим специалистам.