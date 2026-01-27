Российский загранпаспорт перестанет быть семейным альбомом: в документ нельзя будет вписывать детей и вклеивать их фото

ВКонтакте

Правительство России готовит поправки к закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и налоговому кодексу. Изменения коснутся возможности вносить изменения в документ, в частности, вписывать в родительский паспорт детей и вклеивать их фотографии. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 27 января.

Исключение сделают лишь для уже выданных документов старого образца, которые оформляются на 5 лет. Основная причина вносимых изменений заключается в том, что некоторые страны, отказывают детям во въезде, не принимая во внимание отметки в родительском паспорте.

Кроме того, россияне на самом деле уже давно оформляют несовершеннолетним собственные документы. По данным МВД России, за последние пять лет ежегодно опцией вписать ребёнка в загранпаспорт пользовалось не более 2,5 тыс. человек или 0,43%.