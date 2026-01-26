В России предложили считать старые автобусы «культурным наследием» и пускать в них детей бесплатно

ВКонтакте

В России предложили признать автобусы старше 20 лет культурными объектами и разрешить школьникам бесплатно ездить в них по Пушкинской карте. С такой инициативой к министру культуры РФ Ольге Любимовой обратились вице-спикер ГД Владислав Даванков, а также думские депутаты Антон Ткачёв и Георгий Арапов, передаёт РИА Новости в понедельник, 26 января.

Авторы идеи считают, что особый статус для старых автобусов станет наглядным сигналом о проблеме изношенного транспорта. Даже если такие машины продолжают выходить на маршруты и перевозить пассажиров, культурное признание должно подчеркнуть, что по современным меркам автомобили давно устарели.

Кроме того, депутаты предлагают ввести бесплатный проезд для школьников в автобусах старше 20 лет. По замыслу парламентариев, это будет не столько льготой, сколько символическим напоминанием.

Мера, как отмечается в документе, может подтолкнуть регионы быстрее обновлять автопарки и избавляться от техники, которая не соответствует современным стандартам безопасности и комфорта.