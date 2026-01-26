Жительница Уфы проглотила наушник вместе с биодобавками (фото, видео)

Психолог из Уфы Мария Чекенёва случайно проглотила наушник. Несколько очень тревожных дней ей пришлось пережить потом, рассказала «Клопс» сама девушка. Что делать в такой ситуации, объяснил зам главврача регионального центра медицины катастроф Дмитрий Питяков.
Неприятность с Марией произошла в четверг, 22 января. В тот день она собиралась пообедать с подругой, поэтому заранее отсыпала в карман несколько капсул пищевых добавок. А потом, в кафе, увлёкшись разговором, сняла и машинально положила туда же наушник.
«Когда мы с подругой расстались, — рассказывает Мария, — я вспомнила, что в итоге БАД-то и не выпила. А сама уже спешила. У меня была бутылка воды. Я сунула руку в карман, собрала всё в горсть, положила в рот и запила».
Обычно она спокойно проглатывала все добавки сразу. Сейчас же ощутила небольшой дискомфорт, но значения этому не придала: одна из капсул довольно крупная. Так что Мария просто сделала ещё пару глотков и отправилась дальше по своим делам.
Но когда немного позже ей захотелось посмотреть на телефоне видео, оно вдруг запустилось без звука. Только тогда девушка вспомнила про наушник в кармане. Но его там уже не было.
«Я в карман руку сую, а там пусто, — вспоминает Мария. — И я понимаю, что та капсула, которую я выпила с усилием, это он и есть...»
Мария очень испугалась: было непонятно, как поведёт себя внутри организма электронный прибор. Но в травмпункте девушке сделали снимок и обнаружили наушник в желудке. Ей объяснили, что пока ничего страшного не происходит — главное, что он нигде не застрял и не перекрывает дыхательные пути. И порекомендовали подождать, пока гаджет не выйдет естественным путём.
А вот чтение комментариев в блоге, где Мария поделилась своей бедой, добавило переживаний. Люди не только делились опытом — оказалось, многим случалось проглотить кому монетку, кому серёжку — но и предостерегали.
«Я сохраняла спокойствие, — говорит девушка, — пока в комментариях один человек не написал: да вы что, там литиевая батарея, это очень опасно, литий может взорваться! У меня такая немножко началась паника... даже немножко ноги затряслись».
Знакомый, который разбирается в электронике, успокоил: во-первых, наушник герметичен, во-вторых, в желудке исключён контакт лития с кислородом. Но Мария всё-таки решила ещё раз посоветоваться с врачом.
Повторный снимок, к счастью, подтвердил, что всё идёт как надо, инородный предмет постепенно опускается ниже по ЖКТ. Ей рекомендовали мягкую диету для улучшения перистальтики кишечника и отправили ждать дальше. Наконец, поздно вечером на вторые сутки проблема благополучно разрешилась.
«Меня многие спрашивают, — говорит Мария, — было ли больно? Нет, не было. Может, небольшая тяжесть в желудке, как от переедания. И слюноотделение немного повышенное. А так ничего».
Эту историю Мария как психолог считает жизненным уроком самой себе: небрежность и спешка — не лучшая стратегия. «Для наушников есть кейс, для таблеток — таблетница. И пить их надо не на ходу и по одной». А наушник, кстати, работает. Разве что звучать стал немного тише, так что девушка планирует отдать его в сервис на профилактику. Правда, будет ли им пользоваться дальше, она пока не уверена.
Что делать, если вы проглотили наушник
Первое, что необходимо сделать в таком случае, — обязательно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, объяснил «Клопс» заместитель главврача регионального центра медицины катастроф Дмитрий Питяков. Врач оценит обстановку и назначит нужные исследования. В некоторых случаях требуется даже операция.
- 1. Обратите внимание на своё дыхание. Иногда людям кажется, что они проглотили что-то, но на самом деле предмет вдохнули. Это очень опасно.
Если у вас появился кашель, трудно дышать, нужно попробовать избавиться от помехи с помощью интенсивного выдоха, поколачивания в области лопаток или приёма Геймлиха. Затем или вызовите скорую, или самостоятельно обратитесь в ближайшее медицинское учреждение.
- 2. Ни в коем случае нельзя вызывать рвоту: маленький предмет может перекрыть дыхательное горло.
- 3. Исключается и приём слабительного: если искусственно стимулировать кишечник, посторонний объект может где-то зацепиться и застрять, что усугубит ситуацию.
- 4. Допускается мягкая диета для улучшения пищеварения: чернослив, морковь, слизистые каши и обильное тёплое питьё.
- 5. Контролируйте выход инородного тела: важно, осталось ли оно целым, все ли частички покинули организм. Обязательно сообщите врачу, если проглоченная вещь повреждена!
«Клопс» публиковал видеоинструкцию, как правильно оказать первую помощь, если инородный предмет в горле блокирует доступ кислорода.