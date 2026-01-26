Жительница Уфы проглотила наушник вместе с биодобавками (фото, видео)

ВКонтакте

Психолог из Уфы Мария Чекенёва случайно проглотила наушник. Несколько очень тревожных дней ей пришлось пережить потом, рассказала «Клопс» сама девушка. Что делать в такой ситуации, объяснил зам главврача регионального центра медицины катастроф Дмитрий Питяков.

Неприятность с Марией произошла в четверг, 22 января. В тот день она собиралась пообедать с подругой, поэтому заранее отсыпала в карман несколько капсул пищевых добавок. А потом, в кафе, увлёкшись разговором, сняла и машинально положила туда же наушник.

«Когда мы с подругой расстались, — рассказывает Мария, — я вспомнила, что в итоге БАД-то и не выпила. А сама уже спешила. У меня была бутылка воды. Я сунула руку в карман, собрала всё в горсть, положила в рот и запила».

Обычно она спокойно проглатывала все добавки сразу. Сейчас же ощутила небольшой дискомфорт, но значения этому не придала: одна из капсул довольно крупная. Так что Мария просто сделала ещё пару глотков и отправилась дальше по своим делам.

Но когда немного позже ей захотелось посмотреть на телефоне видео, оно вдруг запустилось без звука. Только тогда девушка вспомнила про наушник в кармане. Но его там уже не было.

«Я в карман руку сую, а там пусто, — вспоминает Мария. — И я понимаю, что та капсула, которую я выпила с усилием, это он и есть...»

Мария очень испугалась: было непонятно, как поведёт себя внутри организма электронный прибор. Но в травмпункте девушке сделали снимок и обнаружили наушник в желудке. Ей объяснили, что пока ничего страшного не происходит — главное, что он нигде не застрял и не перекрывает дыхательные пути. И порекомендовали подождать, пока гаджет не выйдет естественным путём.