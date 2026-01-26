В России предложили выделить «особые» машины цветными госномерами

ВКонтакте

В России хотят изменить внешний вид государственных номеров для электромобилей и беспилотных машин. Об этом, ссылаясь на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, пишет РИА Новости в понедельник, 26 января.

Инициатива предполагает внесение «минимальных косметических поправок» в ГОСТ. В организации считают, что зелёные символы на номерах помогут выделять электрокары, а бирюзовые — беспилотный транспорт. Союз направил письмо с предложениями на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Вопрос находится в ведении правительства, это межведомственный вопрос между Минтрансом и МВД, соответственно, письма на имя Минтранса и МВД было отправлять юридически некорректно», — пояснил Шапарин.

Особый акцент в НАС делают на беспилотных автомобилях. По словам вице-президента организации, такие машины строго соблюдают правила дорожного движения — например, едут ровно с разрешённой скоростью. Это часто раздражает других водителей: им сигналят, моргают фарами, обгоняют и подрезают.

Как отмечают авторы поправок, если автомобиль будет визуально выделяться, участники движения будут понимать, что перед ними едет робот, который изначально не нарушает ПДД и не пытается тормозить поток. Это может снизить количество конфликтов на дорогах.

Предложения НАС планируют учесть при доработке законопроекта о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который Минтранс опубликовал в середине января. Сейчас документ содержит поправки в законы об ОСАГО, ОСГОП и автомобильных дорогах, но не затрагивает правила регистрации транспортных средств — этот пробел, по словам Шапарина, и предлагается закрыть.