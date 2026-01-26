Легендарного гонщика Михаэля Шумахера, прикованного к постели с 2013-го, теперь возят на инвалидной коляске — СМИ

ВКонтакте

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Михаэль Шумахер, который с 2013 года был прикован к постели после тяжёлой травмы, теперь передвигается на инвалидной коляске. Об этом со ссылкой на источники пишет британский таблоид Daily Mail.

По информации издания, сейчас 56-летний гонщик находится под постоянным наблюдением медсестры или терапевта. Шумахер живёт в своём доме на Майорке, где за ним продолжают ухаживать.

Михаэль Шумахер получил тяжёлую черепно-мозговую травму в декабре 2013 года во время катания на лыжах во французских Альпах. Тогда сообщалось о серьёзных повреждениях обоих полушарий мозга. С тех пор семья спортсмена практически полностью закрыла информацию о его состоянии.