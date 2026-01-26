ФАС хотят дать право устанавливать тарифы на услуги ЖКХ, если регионы будут игнорировать её решения — СМИ

ВКонтакте

В России ФАС хотят дать право самостоятельно устанавливать тарифы на электроэнергию, тепло, воду и водоотведение, если регионы не прислушиваются к её решениям. Соответствующий законопроект прошёл первое чтение в Госдуме, пишут «Известия».

В документе говорится о ситуациях, когда региональные органы затягивают процесс или пренебрегают предписаниями ФАС. По данным службы, только за 2023–2025 годы из тарифов предложили исключить 102,6 млрд рублей экономически необоснованных начислений. При этом за 2024–2025 годы антимонопольщики зафиксировали 93 случая неисполнения своих решений, и больше половины из них приходится на пять регионов.

Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отмечает, что федеральные решения часто «застревают» на уровне субъектов. По её словам, часть регионов фактически игнорирует требования ФАС, из-за чего и понадобилось расширять полномочия службы.

Если закон примут, в случае спора между ФАС и регионом формулы расчёта услуг до решения суда будут устанавливаться по критериям антимонопольщиков, а не местных регуляторов. Кроме того, ФАС получит дополнительные рычаги влияния, в том числе право участвовать в согласовании руководителей региональных тарифных органов.

Ещё одно важное изменение касается распределения дохода в электроэнергетике. Сейчас, по словам депутата, деньги аккумулирует так называемый «котлодержатель», который затем распределяет их между сетевыми компаниями. Новый закон позволит ФАС вмешиваться в процесс и определять экономически обоснованную долю выручки для каждой организации, если выявлены нарушения.

В издании отмечают, что эксперты в целом поддерживают идею усиления роли ФАС, но не ждут резкого снижения тарифов. По их мнению, речь скорее идёт о наведении порядка и сокращении перекосов между регионами. Проблемы изношенных сетей, роста себестоимости и отсутствия жёсткой привязки цен на услуги к эффективности предприятий закон сам по себе не решит.