В России планируют сократить число студентов, обучающихся в колледжах за деньги

Российские власти готовят законопроект, который ограничит количество платных мест в колледжах. Документ планируют разработать и внести в Госдуму до конца весенней сессии — в июле 2026 года. Об этом сообщила вице-спикер парламента Виктория Абрамченко, её слова приводят «Известия».

Нововведение будет работать по аналогии с уже принятым законом об ограничении коммерческого приёма в государственных и частных вузах. Тогда регулирование в первую очередь затронуло юридические и экономические направления — власти рассчитывали сократить поток выпускников-гуманитариев и сделать акцент на подготовке специалистов, востребованных на рынке труда.

«Принципы регулирования платного приёма, утверждённые для вузов, необходимо распространить и на колледжи.

По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно. Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах.

В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов», — уверяет Абрамченко.

Инициативу обсуждают в рабочей группе по вопросам среднего профессионального образования, куда входят депутаты всех фракций, представители Минпросвещения, Минтруда и региональных властей. По данным Института развития профессионального образования, на начало 2024-2025 учебного года в колледжах обучались 3,8 млн человек, из них около 1,4 млн — на платной основе. Самыми популярными коммерческими направлениями остаются юриспруденция, экономика и управление, СМИ, а также экранные искусства.

Ожидается, что после принятия закона право определять число платных мест перейдёт к правительству. Оно сформирует перечень специальностей и установит для них предельные показатели, а затем Минпросвещения распределит места между колледжами. При этом специалисты предупреждают о возможных рисках.

Это вызывает напряжение не только семей, но и экспертов тоже, поскольку мы понимаем, что такое решение может вызвать отток абитуриентов в другие страны для получения образования, и дальше мы оказываемся перед риском потери человеческого капитала», — считает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Власти, в свою очередь, подчёркивают, что инициатива связана с острой нехваткой кадров. По оценке премьер-министра Михаила Мишустина, дефицит специалистов со средним профессиональным образованием составляет около 1,5 млн человек. Для его сокращения уже запущен проект «Профессионалитет», с помощью которого планируют подготовить около миллиона рабочих для ключевых отраслей экономики.