600 тыс. россиян в 2025 году были признаны банкротами

В 2025 году суды в России признали несостоятельными 568 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей, ещё 68,3 тыс. человек инициировали этот процесс в упрощённом порядке через многофункциональные центры (МФЦ). Такую статистику приводит Интерфакс в понедельник, 26 января.

За год число банкротств увеличилось на 31,5%. По статистике, кредиторы стали чаще соглашаться на рассрочки и отсрочки уплаты долга: число утверждённых планов реструктуризации в 2025 году увеличилось в 2,3 раза, до 3 129 случаев.