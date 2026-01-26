Врач назвал продукты, которые влияют на запах пота

ВКонтакте

Красное мясо, чеснок, лук, капуста, редис и специи карри могут придавать запаху пота неприятный аромат из-за содержания в этих продуктах серы, аминокислот и других веществ. Об этом РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик в понедельник, 26 января.

«Некоторые продукты питания могут провоцировать неприятный запах тела из-за содержания серы, аминокислот или веществ, которые выводятся через пот. Это красное мясо, чеснок, лук, капуста, редис и специи вроде карри. Редис, редька и продукты с клетчаткой — отруби, злаки — провоцируют газы, влияющие на пот при переедании», — поделился специалист.

По словам медика, красное мясо медленно переваривается, выделяя специфические аминокислоты, что приводит к стойкому аромату на несколько часов или недель. Чеснок, лук, карри и капуста содержат серу, газы от которой проникают через кожу, усиливая запах на несколько дней.