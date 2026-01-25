В США 77-летний мужчина с болезнью Альцгеймера дважды женился на своей возлюбленной

ВКонтакте

77-летний житель США Майкл О’Рейли, у которого диагностировали болезнь Альцгеймера, повторно сыграл свадьбу со своей женой Линдой Фельдман. Историю пары рассказало издание Berkeleyside.

О’Рейли и Фельдман поженились ещё в 1987 году. Тогда они устроили скромную церемонию в гостиной и начали совместную жизнь, воспитывая троих детей от предыдущих браков. Майкл сделал успешную карьеру юриста: он работал заместителем генерального прокурора США, окружным прокурором и преподавал право. В 2019-м ему пришлось оставить работу — у мужчины диагностировали деменцию.

После этого американец переехал в дом престарелых, а 78-летняя супруга продолжала регулярно его навещать. Несмотря на болезнь, мужчина каждый раз узнавал жену и признавался ей в любви. Единственное, чего он не помнил, — что пенсионеры уже состоят в браке. В итоге О’Рейли снова сделал Фельдман предложение.

Повторную свадебную церемонию организовали прямо в доме престарелых. На торжество пригласили друзей и родственников пары. Сначала жених выглядел растерянным и не до конца понимал, что происходит, однако в итоге произнёс клятву верности и даже смог повеселиться вместе с гостями.