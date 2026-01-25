Финансист объяснил, когда ипотека станет доступнее и как могут измениться платежи

ВКонтакте

При снижении ключевой ставки до 12–13% средний платёж по ипотеке в России может сократиться почти вдвое. Такой прогноз даёт доцент Финансового университета при правительстве РФ Юлия Малькова, её слова приводит агентство «Прайм».

Ключевым фактором, от которого зависят условия по ипотеке, эксперт называет ставку Центробанка. Так, в декабре 2024 года, когда она достигала 21%, средний процент по ипотечным кредитам поднимался почти до 29%. После снижения ключевой к концу 2025-го до 16% средняя ипотечная ставка опустилась примерно до 21%. Сейчас ежемесячный платёж по новым займам, по разным оценкам, составляет около 95–100 тысяч рублей.

Если в 2026 году регулятор продолжит снижать ключевую до 12–13%, как ожидают финансовые власти, средняя ставка по ипотеке может составить 15–16%. В этом случае ежемесячный платёж сократится до 55–60 тысяч рублей. При уровне около 12%, который многие экономисты считают комфортным для массовой рыночной ипотеки, выплаты могут снизиться примерно до 50 тысяч рублей.

«Но ставки не берутся из воздуха. Их размер, следовательно, выплаты по ипотеке зависят в том числе от экономической ситуации и уровня инфляции в стране, конкуренции между кредитными учреждениями, программ государственной поддержки и так далее», — поясняет Малькова.

На размер ежемесячного платежа влияет и первоначальный взнос. При крупной сумме банки часто предлагают более низкий процент, это позволяет сократить выплаты по кредиту. Снизить финансовую нагрузку помогает и частичное досрочное погашение обязательств. Дополнительные платежи идут на уменьшение основного долга, за счёт чего сокращается переплата по процентам.

При улучшении рыночных условий заёмщики могут также воспользоваться рефинансированием — погасить старую ипотеку за счёт нового кредита на более выгодных условиях. Важно помнить, что в этом случае банки обычно предъявляют требования к минимальному сроку с момента оформления ипотеки, отсутствию просрочек, а также могут устанавливать дополнительные условия — например, по страхованию.