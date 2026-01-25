Литва предложила Польше создать единый военный полигон неподалёку от Калининградской области

ВКонтакте

Литва предложила Польше расширить военный полигон в Капчяместисе Лаздияйского района на польскую территорию и сформировать единый оборонный объект. С таким заявлением выступил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа, передаёт Sputnik Литва в воскресенье, 25 января.

Инициативу он обсудил на встрече с главой Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Стороны говорили о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, поддержке Украины и трансатлантических отношениях.

Мы приветствуем готовность Польши использовать этот полигон. Это позволит нам укрепить не только взаимное сотрудничество наших Вооружённых сил, но и оборону Сувалкского коридора.

Мы призываем вас рассмотреть возможность расширения полигона на территорию Польши, создав совместный военный объект двух стран. Это было бы уникальным решением в контексте НАТО — совместный полигон для тренировок и учений, предназначенный для защиты восточного фланга альянса», — заявил Науседа.

Литовский президент также предложил Польше создать свободную экономическую зону. По его словам, такой проект мог бы дать дополнительный толчок экономике и создать новые рабочие места в приграничных регионах. Науседа считает, что это упростило бы запуск совместных проектов в оборонной сфере и помогло бы привлечь финансирование Евросоюза в высокотехнологичные отрасли — от электроники и биотехнологий до искусственного интеллекта, дата-центров и сферы услуг.

Лидер прибалтийской республики также поблагодарил Навроцкого за вклад в укрепление региональной безопасности, отметив присутствие польских военных в Литве — как в рамках патрулирования воздушного пространства, так и во время совместных учений.

По словам Гитанаса Науседы, главным приоритетом Вильнюса и Варшавы остаётся как можно более быстрое наращивание военного потенциала, которое, как утверждает литовская сторона, необходимо для «сдерживания» России.