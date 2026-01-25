Американский альпинист без страховки покорил небоскрёб Тайбэй 101

ВКонтакте

Американский альпинист Алекс Хоннольд совершил одиночное восхождение на один из самых высоких небоскрёбов мира — Тайбэй 101 на Тайване. Об этом «Газета.Ru» пишет в воскресенье, 25 января.

Высота здания составляет 508 метров. Спортсмен поднимался по фасаду без страховки, троса и защитного снаряжения, используя технику фри-соло. Его время — 1 час 35 минут.

Маршрут проходил по угловой части небоскрёба. Хоннольд опирался на небольшие архитектурные элементы фасада и декоративные выступы, преодолевая участки с почти отвесными плоскостями исключительно за счёт силы рук и точности движений.

Изначально восхождение планировали на 23 января, однако его пришлось перенести из-за плохой погоды — здание было скрыто облаками, шёл дождь. В день подъёма условия также оставались сложными из-за высокой влажности и тумана.