Американский альпинист без страховки покорил небоскрёб Тайбэй 101

Американский альпинист Алекс Хоннольд совершил одиночное восхождение на один из самых высоких небоскрёбов мира — Тайбэй 101 на Тайване. Об этом «Газета.Ru» пишет в воскресенье, 25 января.
Высота здания составляет 508 метров. Спортсмен поднимался по фасаду без страховки, троса и защитного снаряжения, используя технику фри-соло. Его время — 1 час 35 минут.
Маршрут проходил по угловой части небоскрёба. Хоннольд опирался на небольшие архитектурные элементы фасада и декоративные выступы, преодолевая участки с почти отвесными плоскостями исключительно за счёт силы рук и точности движений.
Изначально восхождение планировали на 23 января, однако его пришлось перенести из-за плохой погоды — здание было скрыто облаками, шёл дождь. В день подъёма условия также оставались сложными из-за высокой влажности и тумана.
