Григорий Лепс расстался со своей 19-летней невестой

Российский эстрадный певец Григорий Лепс и его 19-летняя невеста Аврора Киба расстались. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях, опубликовав чёрно-белый снимок с уже бывшим возлюбленным. На пост обратил внимание StarHit.
По словам Авроры, решение о разрыве было обоюдным, а сами отношения завершились без скандалов и недомолвок. Девушка заявила, что не обижается на 63-летнего народного артиста, как и он на неё.
«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, тёплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения», — поделилась откровениями Киба.
Причины расставания студентка раскрывать не стала. Аврора также отметила, что не считает произошедшее драмой и добавила, что они с Лепсом сохранят тёплое отношение друг к другу, но дальше пойдут разными дорогами.
Бывшая избранница Григория Лепса рассказывала, как начинались их отношения. Студентка пыталась подружиться с его дочерью Ингой, которая более чем вдвое старше самой Авроры, а также хвасталась роскошными подарками от народного артиста.