Григорий Лепс расстался со своей 19-летней невестой

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Российский эстрадный певец Григорий Лепс и его 19-летняя невеста Аврора Киба расстались. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях, опубликовав чёрно-белый снимок с уже бывшим возлюбленным. На пост обратил внимание StarHit.

По словам Авроры, решение о разрыве было обоюдным, а сами отношения завершились без скандалов и недомолвок. Девушка заявила, что не обижается на 63-летнего народного артиста, как и он на неё.

«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, тёплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения», — поделилась откровениями Киба.

Причины расставания студентка раскрывать не стала. Аврора также отметила, что не считает произошедшее драмой и добавила, что они с Лепсом сохранят тёплое отношение друг к другу, но дальше пойдут разными дорогами.