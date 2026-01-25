Российских школьников хотят лишить решебников и ответов на экзаменационные задания

ВКонтакте

В Минпросвещения подготовили законопроект, который запретит публиковать решения заданий ЕГЭ, ОГЭ, всероссийской олимпиады школьников, а также ответы из учебников и пособий из федерального перечня. Об этом, ссылаясь на министерство, пишет ТАСС.

«Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включённых в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся непосредственно в них», — следует из сообщения.

По замыслу авторов инициативы, новые правила должны повысить мотивацию школьников к обучению и сократить злоупотребления во время подготовки к экзаменам и олимпиадам. В министерстве также рассчитывают, что это поможет сохранить объективность оценки знаний и «принципы академической честности».

Сейчас законопроект проходит педагогическую экспертизу. Если его примут, сайты с незаконными материалами будут оперативно блокировать. В Минпросвещения подчёркивают, что запрет не будет тотальным. В открытом доступе по-прежнему смогут оставаться официальные тексты школьных учебников и их электронные версии, а также задания и решения, которые публикуют сами организаторы всероссийской олимпиады. Под ограничения попадут именно сторонние ресурсы.