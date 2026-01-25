ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Россия и Соединённые Штаты не намерены вести какие-либо обсуждения с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в европейской политике. Его слова РИА Новости приводит в воскресенье, 25 января.

Представитель российского главы считает, что в Европе сегодня наблюдается «вырождение политиков», находящихся у власти, и многие из них, по его оценке, демонстрируют некомпетентность. В этом контексте Песков назвал бессмысленными любые ожидания диалога с нынешним руководством евродипломатии.

Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас? Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдёт», — считает пресс-секретарь Владимира Путина.