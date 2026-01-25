Россиянам без счётчиков придётся платить больше за холодную воду

ВКонтакте

В России увеличат плату за холодную воду для квартир и домов, жильцы в которых не установили счётчики, несмотря на техническую возможность. Об этом со ссылкой на правительственные документы пишет РИА Новости.

Размер платежей вырастет из-за изменения формулы расчёта платы за холодное водоснабжение по нормативу: если раньше применялся повышающий коэффициент 1,5, то теперь его увеличили вдвое. При этом для горячей воды, водоотведения и электроэнергии правила власти решили не менять.