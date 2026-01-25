В прошлом году россияне купили рекордное количество антидепрессантов

ВКонтакте

В 2025 году россияне купили в аптеках 22,3 миллиона упаковок антидепрессантов — это рекорд за последние шесть лет. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group сообщает РБК в воскресенье, 25 января.

По итогам прошлого года объём продаж составил 20,5 млрд рублей. В натуральном выражении рынок вырос на 24% по сравнению с 2024-м, а в денежном — сразу на 36%. Аналитики отмечают, что это самая высокая динамика после 2022 года, когда продажи увеличились на 42% по количеству упаковок и на 66% в деньгах.

Для сравнения: в 2019 году россияне приобрели 8,4 млн упаковок антидепрессантов на сумму 4,7 млрд рублей. Таким образом, за шесть лет расходы на эту категорию лекарств выросли в четыре раза. Если сравнивать с предыдущим пиком спроса в 2022-м, то за три года траты на антидепрессанты увеличились вдвое.

Схожие оценки приводит и другая аналитическая компания — RNC Pharma. По её данным, в 2025 году россияне раскупили 23,5 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 19,5 млрд рублей.