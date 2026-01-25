С сентября банки в России обяжут перейти на единый платёжный QR-код

ВКонтакте

С 1 сентября все российские банки будут обязаны использовать универсальный платёжный QR-код при любых денежных переводах. Об этом говорится в письме первого зампредседателя ЦБ Дмитрия Тулина, направленное в ответ на обращение зампреда думского комитета по экономической политике Михаила Делягина, передаёт ТАСС.

Решение о введении единого QR-кода приняли, чтобы упростить оплату для граждан и бизнеса и усилить конкуренцию на рынке платёжных сервисов. В ЦБ считают, что новая система сделает расчёты удобнее и позволит покупателям самим выбирать подходящий способ оплаты, не привязываясь к конкретному банку.

Регулятор также рассчитывает, что развитие QR-платежей снизит зависимость от банковских карт. Это, в свою очередь, должно сократить издержки для торговых точек, включая предприятия малого и среднего бизнеса, которые сегодня платят комиссии за эквайринг.

Согласно новым правилам, с сентября на кассах будет использоваться только один универсальный QR-код, который не принадлежит ни одному банку и работает одинаково для всех участников рынка.